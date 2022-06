Sel laupäeval Vastemõisas tulev laat on pühendatud raamatukogude aastale ning keskpäevast alates astuvad seal igal täistunnil püünele laulvad kirjanikud Aapo Ilves, Merle Jääger ja Inga Lunge.

Merle Jääger on eesti näitleja ja luuletaja, kes on kasutanud pseudonüümi Merca. Eriti tuntuks on saanud tema punkluuletused.