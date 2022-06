Küllap teab iga eestlane midagi metsavendadest. Küllap on iga eestlase suguvõsa olnud nendega rohkem või vähem seotud. Minul isiklikult on selgelt meeles vaade mu armsa vanaema maja teiselt korruselt. Aknast puukuuri poole kiigates nägi kohta, kus kunagi asetses koerakuut. Mingil ajal ei olnud see aga niisama kuut, vaid selle alla oli kaevatud punker. Sõjajärgsetel segastel aastatel varjasid seal ennast aeg-ajalt nõukogude võimu eest mu metsavendadest vanaonud, vanaema vennad.