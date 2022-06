Kohvikute öö ⟩ Külalislahke Kantreküla tänavatel ja hoovides tuksus hansamelu

Kuhu pöörata ristteel, kui nool näitab üht suunda, aga kõhutunne ütleb teist? Sellesse dilemmasse takerdunud, seistasid kohvikuöölised Kalevi ja Vene tänava ristmikul, just omaaegse kuulsa Kalevi-Liiva viinapoe ees. Üllatavad kohtumised ammuste tuttavatega ning lühikesed jutud, millises kohvikus juba käidud ja kuhu ollakse teel. Raudteeäärne suur kollane silt keelab raudteele astumise, ent teadjamad oskavad öelda, et viimane rong Viljandist Tallinna poole on juba läinud ja teisel pool raudteed ootab kohvik Vagun nr 5.