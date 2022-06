Rongkäik juhatas linnarahva Kantrekülla. Hansapäevad on avatud

Varasematel hansapäevade avamistel on linnapea kandnud keskajahõngulist hansakostüümi, ent sel korral jäi uhke rüü raekoja kappi. Linnapea põhjendas, et ei jõudnud sõpruslinnade vastuvõtu ja rongkäigu vahel kostüümi vahetama minna ja sellest on kahju, sest vahepeal jäid hansapäevad ära ning ka eelmisel aastal ei õnnestunud kostüümi tuulutada. Kahtluse, et meeri hansakostüüm on vahepeal kitsaks jäänud, lükkas linnapea ümber. «Ehkki COVIDI- aastad on mu kehakaalu viie kilogrammi võrra kasvatanud, on hansakostüüm nii avara lõikega, et kitsaks see ei jää mulle kindlasti,» ütles Timpson