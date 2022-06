Seetõttu oli väga kummaline seista paar nädalat pärast sõja algust Tapa raudteeülesõidu juures tõkkepuu taga ja vaadata, kuidas pikk tsisternidest koosnev rong liigub aeglaselt Tallinna poole. Raske oli uskuda, et see hakkas tulema Narvast. Ikka Venemaalt ja sealse nafta, õli või muu vedela kraamiga. Ei olnud selle äriga sugugi kõik ja nüüdseks on selgunud, et on hoopis vastupidi. Laevade ja rongidega veetakse naftatooteid üle piiri Eestisse rohkem kui enne. Kunagi varem pole Venemaalt toodud sedavõrd palju väetiste tootmiseks vajalikke kemikaale kui tänavu kevadel. Aga kes toob ja kellele see kaup läheb?