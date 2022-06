«Otsust, et Vastemõisas ei ole enam kooli, ei ole vallavalitsus ega volikogu teinud, aga Suure-Jaani kool otsustas, et järgmisel sügisel Vastemõisas lapsed kooli ei lähe, sest õpilasi napib. Lapsi on seal kõigest 13. Neist esimeses klassis on praegu üks ning teises ja kolmandas pole ühtegi,» kõneles vallavanem Jüri Hansen.