Esimene Kuldõun on koos varem pälvitud kolleegipreemiatega väikesel kummutil ja värske esialgu köögilaual kõigile imetleda. «Mu 91. eluaastat käiv isa võttis selle just hommikul pihku ja imetles heldinult. Mul tuli pisar silmanurka, kui ta lausus tunnustavalt, et olen ikka väga ilusa õuna saanud,» ütleb ta.