Tulemas on Cleveroni aktsiate avalik pakkumine

Avalikult pakutavate aktsiate arv on kuni 2 673 795 aktsiat, mille ühe hind on 1,87 eurot, ning pakkumise tulemusena soovib Cleveron Mobility kaasata jaeinvestoritelt kokku kuni viis miljonit eurot. Avaliku pakkumisega kaasatud vahendeid kavatseb ettevõte kasutada tehnoloogia- ja muudeks äriarendusteks.

Cleveron Mobility on välja kasvanud pakiautomaatide ülemaailmsest uuendusliidrist aktsiaselts Cleveronist. Cleveron Mobility eesmärk on sarnane, mida Cleveron on teinud pakiautomaatidega: laieneda suureneva e-kaubanduse osakaaluga linnadesse üle maailma ja muuta robotkullerid iga päeva osaks pakkide kättetoimetamisel.

Cleveron Mobility juhatuse esimehe Arno Küti sõnul on arendatud robotkuller turuvalmis ning võimeline kinnisel territooriumil sõitma 100 protsenti autonoomselt. "Meie isejuhitav robotkuller on esimene Euroopas, millele on antud luba mehitamata sõita linnasisestel avalikel teedel. Kaasatava kapitali abil on eesmärk saavutada avalikel teedel üle 90-protsendiline autonoomsus," lisas Kütt.

"Isejuhtivate sõidukitega vabastame inimesed pakkide kättesaamisega seotud ajakulust ning muudame elukeskkonna linnades säästlikumaks. Robotkullerid suudavad linnades toimetada pakid kohale oluliselt väiksemate tööjõukuludega, mitmeid kordi kiiremini ning null-emissiooniga," lisas Kütt.