Näitusele jõuavad pastakaga tehtud maalid

Joel Vedru kirjutab näituse saatetekstis: "Need tööd siin on joonistatud pastapliiatsitega. Võib küsida, miks? Ma olen arvanud, et suudan kunstis luua midagi uut just niisuguse tehnika abil. Tänapäeval on pastapliiatsijoonistus ja pastapliiatsiga visandamine muidugi juba üsna levinud. See on ka minu õnn. Kes poleks kunagi igavledes või loengut kuulates või mõtteid kogudes või telefoniga rääkides midagi pastakaga paberile sirgeldanud? Kuid mina olen sellest tegevusest püüdnud luua omaette kunsti."