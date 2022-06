Homme kihab Võrtsjärve ääres laadamelu

"Kala on piisavalt, seda jätkub," vastas Kaljuvee ning nentimise peale, et isegi kui homme peaks tulema taevast vihma, siis see on hea kalameeste ilm, vastas ta: "Aboluutselt."

Kaljuvee rääkis, et enamik aastatest on neid ilmataat siiski hoidnud. "Üks aasta oli õnnetu, kui pidime esinejad poole tee pealt tagasi saatma, sest torm oli suur. Aga homseks tormi ei luba ja isegi kui on väikesed vihmahood, siis selline see kevad kord juba on."