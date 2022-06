Susi jäi täna taluõues seisja kaamera ette

Sakalaga rääkides pakkus Erki Sepp, et põllu ääres on kahe pojaga sookured, äkki see hunt passis neid. "Hundist ma ei ole nii ilusat pilti kunagi saanud, neid tavaliselt ikka ei näe väga. See on ühelt poolt uhke vaatepilt, aga teisalt on jama, sest koertele ja teistele koduloomadele on ta suureks ohuks. Kohaliku jahimehe Viljar Türneriga olen kogu aeg suhelnud ja tema sõnutsi on meie kandis paar hunti, ühel pidavat olema raadiosaatja küljes. Natukene nõme, et nad elamistele nii lähedale ronivad," kõneles ta.