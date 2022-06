Võhmalane Ants Punning on 2015. aastast alates seitse korda viinud annetustena kogutud abi oma sõiduautoga relvakonfliktis Ukrainasse. Nüüd puhkenud sõja ajal on ta kaaslastega mittetulundusühingust Toeta Ukrainat abi rindele toimetanud viis korda. Iga koorma väärtus on olnud vähemalt 15 000 eurot. Laupäeval asutakse taas teele.