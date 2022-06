Aeg on esitada Viljandi aasta õpetaja kandidaate

Silmapaistvamate haridustöötajate premeerimisega tahetakse tähtsustada õpetaja rolli ning tunnustada neid, kes on välja teeninud õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse lugupidamise. Samuti neid, kelle töö ja isiklik eeskuju on aidanud oluliselt kaasa noorte isiksuste kujunemisele ning kes on mõjutanud positiivselt Viljandi hariduselu.

Abilinnapea Kristjan Mändmaa sõnul on õpetajate töö nii Viljandis kui terves Eestis mõõtmatult tähtis. "Suuresti just õpetajatest sõltuvad meie tulevaste põlvede ellusuhtumine ning sotsiaalsed ja tööoskused. Nõuab suurt pühendumist, et kõiki neid väga vajalikke teadmisi anda edasi ka neile noortele, kes pole õppimisest just eriti vaimustatud," lausus ta ning märkis, et õpetajatele on raske lisakoorma asetanud järjestikused kriisid. Nii võibki öelda, et õpetajate tunnustamist ei ole kunagi liiga palju.