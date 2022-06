Juhtkiri ⟩ Kallis lastetoetus

Pension kerkib iga aasta 1. aprillil. Tõus on tavaliselt pisike, aga ikkagi tõus. Seda päeva tunduvad paljud hooldekodud lausa ootavat, sest enam-vähem samaks ajaks on neil planeeritud kohatasu tõus. See muidugi on enamasti vähemalt kaks korda suurem kui pensionitõus. Midagi pole teha: kui hooldekodusse hooldajaid, kokki, koristajaid ja teisi olulisi inimesi tahta, tuleb neile maksta ning see raha tuleb võtta hooldusaluste käest. See on ring, mille lõpp ehk hinnatõus on suurem kui algus ehk pensionitõus.