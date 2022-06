Meie hoov on jagatud, ent saan vaadata kaugele-kaugele. Õitsvad õunapuud, vana kask, keda hellitavalt Kaseemaks kutsun. Kirsid lõpetavad, sirelid alustavad. Nädalas lendab üle meie maja kaugelt ja kõrgelt võib-olla üks lennuk. Vahel on kuulda mõne madalamal sõitva «moosiriiuli» põrinat. Aga see ei häiri mind sugugi. Linde on maja ümber hulganisti. Käivad siin söömas ja joomas. Mõnel on siin pesagi.