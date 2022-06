«Olen mõelnud, et see on esimene kord ja igale asjale peab natuke aega andma, aga 200–250 osalejat tahaks küll kokku saada,» ütles ettevõtmise idee autor ja üks korraldaja Jorma Jürgens. Kuue kilomeetri pikkuse võistluse korraldab ta koos Jakobsoni kooli ja Jooksupartneri klubiga, mille eestvedaja on Viljandi jooksutreener ja jooksuürituste korraldaja Einar Kaigas.