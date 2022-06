"Väikene linnuke oksa peal kuulutas: suvi on käes, suvi on käes, suvi on jälle käes," laulsid Naksitralli lasteaia lapsed hoone avamisel. Tõepoolest suvi on kätte jõudmas ja Kolga-Jaani inimesed saavad rõõmustada värske ilme saanud lasteaia üle.