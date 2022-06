Viljandlased kohanevad uuenenud tänavapilti jõudnud euroopalike välikohvikutega

Uuendatud Tartu tänav on Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul jalakäijatele eelmisest lahendusest kindlasti parem. «Võrreldes viie aasta taguse ajaga on kohvikuid juurde tulnud, millest meil ei olnud 2016. aastal aimugi.» Ta lisas, et tal on siiski hea meel, et uued kohvikud on leidnud tee Tartu tänavale, hoolimata sellest, et sel poolel, kus nad asuvad, on kõnnitee kitsam.