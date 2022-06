Täna on lastekaitsepäev ja Viljandi Jakobsoni kooli õpilased võtsid ette ühise matka Viljandi järve äärde, kus jagus erinevaid tegevusi nii spordiväljakutel kui töötubades. Võilille abil tehti selgeks, kui palju on sõbrad võid söönud.

Ohtralt jäätist, mängurõõmu, suhkruvatti ja õhupalle... Batuudil hüppamist ja heal juhul ka hilisem magamamineku aeg. Täna on lastekaitsepäev ning tegevusi ja üritusi, mis on suunatud just pere pisematele, jagub üle maakonna. Hommikul lustisid Jakobsoni kooli õpilased üheskoos Viljandi rannas.