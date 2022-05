«Tänapäeval kipub batuut olema üks põhiasi,» tõdes Tarmo Türk, kes juhib batuudirendi ettevõtet Mulgimadin. «Pooled lähevad meil välja, aga võiks ka rohkem.» Tema sõnul on takistus seegi, et ei ole inimesi, kes jõuaksid need kõikjale ära viia. Pidupäeva puhul võiks Türgi kinnitusel rohkem batuute välja rentida, aga see sõltub ka ilmast. Vihmaga ei trügi enamasti keegi hüppama.