Viljandi spaahotelli arendamine on praeguseks teadmata ajaks pausile pandud.

KÕIK MÄRGID viitavad praegu sellele, et vaikselt jõuab kätte aeg, mil Viljandi linnajuhid on sunnitud rahvale teatama: suurte lootustega alanud katse Viljandisse üks korralik veekeskus rajada on ebaõnnestunud. Järjekordselt.