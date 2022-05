Baltic Restaurants Estonia on Viljandi linna koolides ja lasteaedades toitlustust pakkunud alates 2011. aastast. 2018. aastal Viljandi linnaga sõlmitud lepingus on kindlaks määratud nii toitlustamise tingimused kui ka ühe toidupäeva hind. Lepingu sõlmimisest alates ehk ligi neli aastat fikseeritud olnud hind ei võimalda enam ettevõttel samal moel edasi tegutseda ja seda on vaja tõsta. Ettevõtte sõnutsi on tõusnud pea kõik kulud alates tooraine hinnast ja lõpetades tööjõukuludega, sest lisaks üleüldisele palgasurvele on näiteks miinimumpalk tõusnud 500 eurolt 654 euroni.