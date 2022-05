Rääkisin endise kolleegiga Tallinnast ja too teatas, et sõidab nädalavahetusel maale. «Põgened metsa,» noogutasin arusaajalt. Kolleeg tegi suured silmad ja ütles, et lossimägesid nüüd vaevalt päris metsaks pidada saab, aga Viljandis, jah, on loodust tõesti palju. Tallinlasele, tuleb välja, võib maale sõitmine tähendada ka Viljandisse tulekut. Sõber oli veel jupp aega sarkastiline, nokkis ja noris mind sellepärast, et ma tihkasin Viljandist kui linnast mõelda. Aga ma ei solvunud.