Juhtkiri ⟩ Tasuta ühistransport või väga odav ühistransport?

Riik doteerib bussifirmasid arvestusega, et kütus maksab 1,2 eurot liiter, kuigi praeguseks on selle hind tõusnud kahe euro piirimaile ning suruõhugaasi hind on lausa kolmekordistunud. Lepingud nii kiirete hinnatõusudega sammu pidada ei suuda.

Bussifirmad paluvad kolme asja. Esiteks, et juba tekkinud auk hüvitataks. Teiseks, et lepingud vaadataks üle ja kirjutataks ümber viisil, mis aitaks uusi rekordeid püüdvaid kütusehindu arvesse võtta. Kolmandaks, et tasuta ühistransport muutuks lihtsalt väga odavaks transpordiks. «Puudu on ca kolm miljonit – see on 15 eurot iga bussiga sõitja kohta poole aasta eest,» nendivad bussifirmad pöördumises.