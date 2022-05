Ukraina sõja tõttu jääb Eestis tänavu ära iga-aastane Volgade suursõit ja küsimärgi all on Haapsalu nostalgiafestivali toimumine. Aivo Jurak ütles, et tema oli nõukogudeaegsed sõidukid laadateemana orbiiti tõstnud juba eelmise aasta lõpul ega näinud nüüd põhjust hakata seda muutma. «Poliitika ja vanatehnika tasub lahus hoida, see tehnika on meie otsene ajalugu, mida ei pea unustama. Paljudele on see lapsepõlve ja nooruse meenutus.»