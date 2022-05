Viljandi vald avab suvel peredele lasteaedade mänguväljakud

"Lapsevanematele tahan südamele panna seda, et kõik mänguväljakud on mõeldud vaid lastele, kes ei käi veel koolis, ning atraktsioonid on ehitatud just nii vastupidavaks, kui on koolieeliku raskus. See tähendab, et vanemad kui kaheksa-aastased lapsed mänguväljakut kasutada ei tohi," lisas abivallavanem. "Samuti on oluline, et mänguväljakut kasutaks laps koos vanemaga, sest vanem vastutab oma lapse turvalisuse eest ja jälgib, et mänguväljak jääks samasse heakorda, kui see oli sinna saabudes. Kui märkate katkisi atraktsioone või muud ohtlikku, siis palun andke sellest teada lasteaia direktorile."