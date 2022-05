Vabadussõjas langenute mälestussammas sai ehitusloa

"Mul on hea meel, et projekteerimine on jõudnud lõpusirgele. Projekt on koostatud ja vajalikud kooskõlastused saanud ning saime anda ehitusloa," ütles linnapea. "Praegu oleme Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba taasloomise töödega graafikus ning kui kõik läheb plaanipäraselt, siis avatakse see Vabaduse platsil võidupühal, 23. juunil 2023."

Linnapea lisas, et tänaseks on tehtud mälestussamba figuuride skaneerimine ja töös on 1:1 skulptuuride valmistamine. Töödega Vabaduse platsil on esialgu plaanis alustada käesoleva aasta oktoobris. Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba peatöövõtjaks on osaühingud T-MODEL ja Kivikuvand. Mälestussamba figuuride skulptorid on Tiiu Kirsipuu ja Ivan Zubaka.