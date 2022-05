Ligi kahe kuu pikkune aktsioon toob muusikud aida trepile

"Suvel on Viljandis suur hulk turiste ja peamine koht, kuhu tullakse, on kindlasti lossimäed. Et siin asub ka meie kodu ehk pärimusmuusika ait, tahame muuta külaliste kogemuse veelgi erilisemaks, tervitades neid pärimusmuusikaga," ütles pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa.