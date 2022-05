PIDU ⟩ Viljandi hansapäevad tulevad koos kohvikuöö, kontsertide ja suure käsitöölaadaga

"Kantreküla valisime hansapäevade avamiseks seetõttu, et reede õhtul toimub pärast kaheaastast pausi taas kohvikuöö ning seekord just nimelt Kantrekülas," rääkis Viljandi hansapäevade peakorraldaja Elisabeth Teener. "Kui kohvikuöö südaööks lõpeb, siis on kõik oodatud tagasi Ugala tiigi kaldale, kus astub lavale Rita Ray ja algab hansapäevade öökontsert."

Hansapäevade avakontserdil Kantrekülas esineb Norman Salumäe. Seejärel saab nautida kohvikuööd, kus kohalikud toiduentusiastid ning kapigurmaanid avavad oma hoovid, salasopid ja kuuribaarid kogu linnarahvale.

"Kantreküla on nii oma arhitektuurilt, kulgemiselt kui ajaloolt paljudele võõras ning samas eriline. See on avastamata paik," selgitas kohvikuöö peakorraldaja Gea Valner. Külastajaid ootab muusika, kunstiaktsioonid, hulgaliselt agulihoovide ilu ning muidugi muusika ja maitsev toit. Kohvikuöö Kantrekülas kestab südaööni.

Laupäeval ehk hansapäevade teisel päeval kell 10 algab suur hansa käsitöölaat. Vanalinna tänavaile on oodata kaubavalikut mitmesajalt käsitööliselt-kaupmehelt Eestist ja mujalt. Kauplejad pakuvad omavalmistatud, omakasvatatud, käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa. Kell 10 algab Viljandi järvel ka Eesti aerulaua karikasarja esimene etapp. Kell 14 algavad lauluväljakul võistlused Viljandi rammumehe ja rammunaise tiitlile.

Kahe päeva vältel saavad külastajad nautida mitmekesist kultuuri- ja spordiprogrammi erinevatel aladel ja lavadel. Esimest korda on külastajatele Jaani kiriku kõrval avatud keskaja ala ja pärandilinn Viljandi ala. Teatrihoov on oma programmi ja kohvikuga sel korral samuti uues asukohas, otse hansapäevade südames, vanalinnas Teatriaidas Lossi tänav 11a.

Läti hansalinnad Valmiera, Cēsis, Kuldīga, Limbaži ja Straupe on Johan Laidoneri platsil, et tutvustada oma linnu, piirkondi ja esitleda kultuuriprogrammi. Hansapäevade teise päeva lõpetavad kaks suurt kontserti. Kell 21.30 algab Viljandi järve rannas hansapäevade järvekontsert, kus esinevad Vaiko Eplik ja Adeele, ning kell 22 esineb Jaani kirikus Hortus Musicus kontserdiga „Kuldne keskaeg“. Järvekontserdi nautimiseks on vaja osta pilet, kuid kirikukontserdile on sissepääs kõigile prii.

Pühapäeval ehk hansapäevade viimasel päeval on avatud suur hansa käsitöölaat, jätkub kultuuri- ja spordiprogramm. Kell 13 on kõik oodatud kaasa elama XXVII Trepimäe jooksule. Hansapäevad lõpetavad linnalaval kell 14 algav lõppkontsert festival-laagri "Torupill ja karmoška" – "Pärimusmuusika meil ja mujal" ning kell 15 algav hansapäevade lõppkontsert, kus lavale astub Minimal Wind.

"Mul on hea meel kutsuda teid kõiki osa saama 30. Viljandi hansapäevadest," kutsus Viljandi linnapea Madis Timpson. "Võtke osa kõigest, mida meie linna hansaajast inspireeritud pidustused kolme päeva jooksul pakuvad! Sööme, joome ja pidutseme hästi! Aga peame piiri ja arvestame ka teiste sündmustel osalejatega!"