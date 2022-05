"Kuna saabunud kevadsoe kutsub üha rohkem välistele tegevustele, siis on treeningvahendid inimeste jaoks kasutusvalmis," lausus Mulgi vallavanem Imre Jugomäe ja lisas, et seadmete valikul lähtuti sellest, et need oleksid võimalikult mitmekesised, funktsionaalsed ja loomulikult ohutud. Kokku on välijõusaalis 12 treeningvahendit, mis on mõeldud valdavalt vanusele alates 14. eluaastast, aga üks seade ka näiteks alates 8. eluaastast.