Kuldõunad veeresid omanikeni. Teatrirahvas ja publik pidasid sisehooaja lõpupidu

Sisehooaeg on küll läbi, aga kohe-kohe algab välihooaeg, mil Jonase käe all jõuab publiku ette Alexandre Dumas’ "Kolm musketäri".

Seekord oli aga pidu. Esinesid Kukerpillid ja ansambel The Crosslegs. Kusjuures The Crosslegsi solistil on ka Ugala suvelavastuses musketäri osa.