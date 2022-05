Siberis sündinud eestlased jutustasid oma lugusid. Ukrainlaste küüditamine toob pisaraid

"Kokku on 73 asutajaliiget ja nüüd on inimesi lisandunud ja meid on ligi sada," lausus Ene Muts, kes on Siberis Sündinud Laste MTÜ juhatuse liige. Ta rääkis, et nende eesmärk on üles kirjutada ka need mälestused, mis pärinevad nende vanavanematelt ja vanematelt, et need kaotsi ei läheks ja ka lapsed ning lapselapsed neid teaksid.

Juhatuse liige Virve Tuubel lisas, et praegune aeg on toonud valusad mälestused taas päevakorda. Kui ta nägi uudiseid Ukrainas toimuvast ja sealsete inimeste viimisest Venemaale, tegi see talle väga haiget. "Istusin ja nutsin terve õhtu, kui see uudis oli, et küüditatakse inimesi. Nägin, milliste väikeste kompsudega nad olid ja kuidas nad läksid. See jäi nii eredalt meelde," rääkis ta ja tõdes, et loomavaguneid küll praegu pole, aga inimesi viiakse vägisi. "Mis saab nendest lastest? Kuhu nad pannakse? Või on ka üksikuid lapsi? See on väga hirmus, mis praegu seal toimub," ütles ta.