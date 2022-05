Minu uskumisest ei sõltu spaahotelli kerkimise või mittekerkimise juures muidugi midagi. Ja mina olen oma elu jooksul uskunud vist kuue Viljandi veekeskuse valmimisse. Oluline on, mida usub arendaja ja mida usuvad poliitikud. Arendaja on öelnud üsna selge sõnaga, et kogu tegevus on pausil, sest praegustes oludes ei ole võimalik arvutada isegi mitte ehituse hinda, rääkimata tasuvusest. Kui koroonaaja parim hinnapakkumine ületas arendaja lootusi mõne miljoni euro võrra, siis nüüd on põhjust arvata, et hinnapakkumine ja -lootus erinevad juba mõneteistkümne miljoni võrra.