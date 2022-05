Nädala otsus ⟩ Joala kuju sai sule sappa

Jaak Joala kuju saagat võib ühest küljest käsitleda kui avaliku raha raiskamist ning näha selles õppetundi, kuidas ei tohiks asju ajada. Teisest küljest on see olnud nii naljakas, et mitte ajakirjaniku, vaid mütoloogilise maksumaksjana, kelle raha eest seda kõike keerutatud on, tahaks öelda: see paar eurot minu taskust on andnud tulemuseks märksa meeleolukama vaatemängu kui nii mõnigi film, millele on piletiraha kulutatud.