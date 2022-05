Nädala tunnustus ⟩ Pudipõlletärn

Kolmapäeva õhtul kuulutati välja esimesed Eesti söögikohad, kes pälvisid Michelin Guide’i tunnustuse. Eestisse tulid esimesed tärnidki – tärne jagatakse üksnes fine dining restoranidele, mida tahaks kangesti tõlkida «eriti peened restoranid». Viljandi Fellini kohvik leidis aga äramärkimist kategoorias Bib Gourmand (bib tähendab inglise keeles pudipõlle), milles tunnustatakse söögikohti, kus hinna ja kvaliteedi suhe on väga hea, ent mis ei soovi olla «eriti peen restoran». Nii et omas kategoorias suur tunnustus ja edev punane plaadike maamärgiks saanud sinise ukse kõrval on auga välja teenitud.