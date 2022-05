Kui Sakala reede hommikul Sillaotsa tallu jõudis, selgus siinkirjutajale põgusa degustatsiooni tulemusel, et marjad on imehead. «Ma välismaa maasikaid ei söö. Tean, milliseid taimekaitsevahendeid Lõuna-Euroopas ohtralt kasutatakse, meil ei ole Eestis sellised isegi mitte lubatud.» Kass lisas muiates, et peab ise kõik oma talu praakmaasikad ära sööma ja sellest saab isu kenasti täis.