Raassilda valmib salaretsepti abil motokeskus

3,1 miljoni euro eest kerkib Raassilda rahvusvahelise autospordiliidu FIA nõuetele vastav keskus, kus saab korraldada rallikrossi-, supermoto- ja driftivõistlusi. Pärast suuri ponnistusi on ettevõtmist saatmas edu: äsja löödi kopp maasse ja ehituse valmimise tähtaeg on järgmise aasta mais, aga ehitaja on lubanud keskuse tänavuse aasta lõpuks üle anda.