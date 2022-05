Eesti pimedate liidu esimees Jakob Rosin kinnitas, et kindlasti ei kogu pimedate liit sellisel kombel tänaval raha ja kindlasti ei ole ka sellist keskust loomisel. „Kui seda keegi teeks, siis meie kogukond on sedavõrd väike, et teaksime sellise keskuse loomisest,” lisas ta. „Raha kogume ka viisakamas vormis. Teeme mõne kampaania või ürituse, aga ei lähe tänavale annetusi koguma.”