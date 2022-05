KÜLASKÄIK ⟩ Viljandi mõisnike järeltulija eelistab Eesti vihma California päikeselõõsale

"Eesti on imeilus, inimesed väga lahked ja sõbralikud. See, mis Viljandi mõisast nüüd on saanud, on imeline," rääkis Villanueva. "Lagunenud majast on saanud tõeliselt vapustav maja. Ma olin siin ka 2004. aastal ja toona avanenud pilt oli tõeliselt kurb. Hoone oli siis hüljatud ja lagunes. Polnud tapeete, kõik oli räpane... Põhimõtteliselt polnud siin siis midagi. Täna on tõesti väga palju ja head tööd tehtud. Olen vaimustuses!"