Paavo Matsini "Gogoli disko" ilmus horvaadi ja hispaania keeles

Samuti on ilmunud "Gogoli disko" hispaaniakeelne tõlge ("La discoteca de Gógol") kirjastuselt Ático de los Libros ja tõlkija on Consuelo Rubio Alcover. Raamatut esitletakse juulis Hispaanias Avilés toimuval kirjandusfestivalil Celsius 232. Lähiajal on oodata "Gogoli diskot" veel Poolas (kirjastus Wydawnictwo Marpess).