Michelini tärni said esimesena Eestis ja kogu Balti regioonis Tallinna restoranid 180° ja NOA Chef’s Hall. Michelin Guide’i alamkategooriates tunnustuse pälvinuid oli rohkem, aga enamik neistki tegutseb pealinnas. Nii et on ikka uhke tunne küll, et üks äramärgitu, kes võis oma seinale punase plaadi kruvida, asub meie väikses Viljandis.