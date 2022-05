Justin Petrone: miks ma elan Viljandis?

TULIN aastaid tagasi Viljandisse, sest olin omadega ummikus. Mõistsin, et pean lahkuma Tartust, kus ma toona elasin, et iseendale veidi ruumi anda. Tundsin ennast nagu Briti animeeritud seiklusfilmi «Watership­ Down» jänesed, kes peavad ellujäämiseks karude, rebaste ja teiste kiskjate teelt kõrvale hoidma. Viljandist sai mulle omalaadne urg, kus tundsin ennast turvaliselt. Vähemalt esialgu ma mõtlesin, et siin on turvaline.