"Korja ära ja hävita!" Linnavalitsus kutsub üles apla tapjateo vastu võitlema

Eestis tükk aega tagasi kanda kinnitanud Lusitaania teeteost pole pääsenud ka Viljandi ning nende arvukust ja levikut on vaja piirata. Parim aga aeganõudev tõrjeviis on teetigude käsitsi kokku korjamine ja seejärel hävitamine. Linnavalitsus tuletab meelde, et võitlus selle liigiga on tulemuslik ainult siis, kui seda tehakse korraga terves piirkonnas.