Jaak Juske: me ei tohi endale lubada perede vaesumist

ON ERAKORDSELT kohatu, et Eestil on aastal 2022 peaminister, kes lubab astuda ametist tagasi, kui riigikogu peaks otsustama tõsta ülikiire hinnatõusu tõttu lastetoetusi. Sama lubamatu on, et meil on valitsuses partei, kes on valmis praeguses julgeolekukriisis valitsust õõnestama, nõudes lastetoetuste suurendamist. Isegi mõned keskerakondlased on tunnistanud, et seda tehes loodeti ennekõike poliitilist kasu.