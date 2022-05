Peep Peterson: kas tõesti on häälekatel aktivistidel maainimesest ükskõik – las inimlaastud lendavad?

Ida-Virumaal oleme valusalt õppinud, kui keeruline on korraldada õiglast üleminekut põlevkivitööstuse vähendamiselt keskkonnasõbralikule ja mitmekülgsele majandusele. Selle käigus mõistsime, kui oluline on hoida sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid ühel pildil, et me ei asendaks ühte katastroofi teisega.