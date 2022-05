Viljandi Kaare kooli rahvas võib ennast üsna muretult tunda, sest ükskõik mis jutte 2016. aastal ja pärast seda ka poleks räägitud, praegu ei ole kuskilt tulemas ühtegi signaali selle kohta, et keegi tahaks nende koolimaja lammutada. Täiesti selge on, et haridusliku erivajadusega lastel on tarvis oma vajadustega sobivaid ruume ja õppehoonet.