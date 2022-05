«Vill on tooraine, mis igal juhul tekib, ja lamba heaolu halveneb, kui teda ei pügata,» selgitas üks idee autoritest, kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia programmijuht Ave Matsin. Tema sõnul ei jõua see väärtuslik tooraine tihti soovijani, aga ka kõige ebakvaliteetsemal villal on praegu kasutust. «Eestis keegi juba toodab näiteks väetisepelleteid villast,» lisas ta.