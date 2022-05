Kaks viimast kevadet on teatril hooaja lõpetamine publikuga ära jäänud ning teatrijuht Garmen Tabor tõdeb, et publik on haiguspuhangutega kaasas käinud sagedastest muudatustest väsinud. Ees ootab aga suvelavastus ja sügis toob truppi uusi jõude.