Päevitajad saavad vastse malelaua taga mõistust teritada

Et Heino Laiapea pidas võimalikuks malelaua paigaldamist ka mujale, otsustas Viljandi linnakunstnik Kristi Kangilaski, et malelaud sobiks Viljandi randa. "Tundus, et sinna võiks tekkida hea rütm lauatenniselaua ja pinkidega. Lauatenniselaud on samasugune raskepärane ja nad loovad seal teatud tasakaalu," rääkis Kangilaski. "Sellist tüüpi malelauda vanalinna ei paneks, aga Heino Laiapea soovis, et see oleks kuskil epitsentris. Oleme mõelnud, et tulevikus võiks olla võimalik Vesiflirdi kohvikust malendeid laenuks võtta," kõneles linnakunstnik.