Maakonna laulu- ja tantsupidu tuleb taas üle kolme aasta

Kõikide Viljandimaa omavalitsuste kollektiivid esitavad peo alguses ja lõpus ühist repertuaari – sealt peo pealkiri "Keskpõrandale kokku". Peo keskpaigas saavad omavalitsused näidata oma tantsukava, mis on põimitud kooriliikide lauludega.

Viljandimaa omavalitsuste liidu esimehe Alar Karu sõnul on möödas keerulised ajad, kui üheskoos tantsimine ja laulmine olid piiratud ning raskendatud. Nüüdseks on see keeruline aeg õnneks ületatud ning kõiki kutsutakse maakonna laulu- ja tantsupeol ühiselt pidutsema ning nautima koosloomist, tantsu ja ühislaulmist. "Püüame peast välja heita koroonaaja mured, kuid samas ärme unustame toetust avaldada Euroopa demokraatia eest vapralt võitlevale Ukraina rahvale."